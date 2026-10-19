Дружба действительно может меняться после рождения ребенка, но дело не только в разнице интересов. Семейный психолог комментирует историю читательницы «Лучшие друзья и ребенок»«Я всегда была очень общительным человеком.
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