Юнармейскому отряду в Усадах присвоили имя Героя России Алексея Копунова

Автор: Эльза Кузнецова В Усадском многопрофильном лицее «Здоровое поколение» юнармейскому отряду торжественно присвоили имя Героя России Алексея Копунова – гвардии подполковника, погибшего в ходе специальной военной операции.
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