РИАМО - 7 янв. Зима — это высокий сезон простуд. Основной причиной вирусных и инфекционных заболеваний в эту пору является переохлаждение, рассказала РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.
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