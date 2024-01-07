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Педиатр Морозова: основная причина сезонных заболеваний — переохлаждение

Педиатр Морозова: основная причина сезонных заболеваний — переохлаждение

РИАМО - 7 янв. Зима — это высокий сезон простуд. Основной причиной вирусных и инфекционных заболеваний в эту пору является переохлаждение, рассказала РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.

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