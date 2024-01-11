Максакова*: Собчак с помощью голой вечеринки избавилась от конкурентки Ивлеевой

Так называемая голая вечеринка Насти Ивлеевой, прошедшая незадолго до Нового года в одном из столичных клубов, спровоцировала скандальные последствия как для организаторов мероприятия, так и для звездных гостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии