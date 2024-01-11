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Максакова*: Собчак с помощью голой вечеринки избавилась от конкурентки Ивлеевой

Максакова*: Собчак с помощью голой вечеринки избавилась от конкурентки Ивлеевой

Так называемая голая вечеринка Насти Ивлеевой, прошедшая незадолго до Нового года в одном из столичных клубов, спровоцировала скандальные последствия как для организаторов мероприятия, так и для звездных гостей.

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