Эксперт по детскому питаю рассказал, как после новогодних праздников вернуться к здоровому рациону

Эксперт по детскому питаю рассказал, как после новогодних праздников вернуться к здоровому рационуДлинные новогодние выходные в большинстве случаев мы проводим за столом, ходим в гости, приглашаем близких людей к себе, чтобы собраться всем вместе, увидеться, пообщаться.