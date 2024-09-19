БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Слава русского оружия: сегодня в России отмечается День оружейника

Слава русского оружия: сегодня в России отмечается День оружейника

Сегодня, 19 сентября, в России свой профессиональный праздник отмечают оружейники, фактически миллионы людей, так или иначе причастные к оборонному комплексу страны, а значит, обеспечению защиты национальных интересов государства и народа.

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