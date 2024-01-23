Рост нефти может помочь российскому рынку выйти из привычного боковика

Российский рынок продолжает торговаться в привычном диапазоне и накануне умеренно подрос, завершив день ростом по индексу МосБиржи на 0,18% - до 3172,15 пункта, индекс РТС прибавил 0,6% и составил 1136,91 пункта.
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