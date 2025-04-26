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"Высечено в камне". В США осознали: Москва не вернет Киеву земли — и точка

"Высечено в камне". В США осознали: Москва не вернет Киеву земли — и точка

На президента Зеленского давят, заставляя согласиться на принудительный мир. План президента Трампа оставить занятые территории Украины за Россией “высечен в камне”, сообщили The Times осведомленные источники (новые территории не относятся к Украине, а вошли в состав России по итогам референдума.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Зеля, не торопись подписывать &quot;мирное соглашение&quot;, мы еще Одессу и Харьков не освободили от вас, ублюдков! Воюй, урод, до капитуляции, пошли нах рыжего Доню!:)))
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9 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Россия и без США знает что ей делать...А США пусть у себя порядки наводит и неьсуётся в другие страны командовать
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6 час.
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