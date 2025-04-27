Алкоголь и табак не попадут на маркетплейсы

Законопроект о платформенной экономике планируют принять до конца 2025 года, он должен выровнять правила для электронной и традиционной торговли, однако продажу алкоголя и табака через маркетплейсы не разрешат, хотя сами интернет-магазины обращаются с такими предложениями к законодателям.
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