Заместитель председателя Общественного совета при МВД по Республике Дагестан принял участие в мероприятии для детей в рамках общероссийской благотворительной акции «Помоги пойти учиться»

В рамках общероссийской благотворительной акции «Помоги пойти учиться» заместитель председателя Общественного совета при МВД по Республике Дагестан Магомедсалам Халилов во взаимодействии с благотворительным фондом провели мероприятие в одном из детских развлекательных центров города Махачкала.