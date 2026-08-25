Заместитель председателя Общественного совета при МВД по Республике Дагестан принял участие в мероприятии для детей в рамках общероссийской благотворительной акции «Помоги пойти учиться»

В рамках общероссийской благотворительной акции «Помоги пойти учиться» заместитель председателя Общественного совета при МВД по Республике Дагестан Магомедсалам Халилов во взаимодействии с благотворительным фондом провели мероприятие в одном из детских развлекательных центров города Махачкала.
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