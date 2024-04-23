На ММКФ-2024 покажут фильмы "Сотни бобров" и "Другая форма"

В столице продолжается 46-й Московский международный кинофестиваль. Кинокритик "Газеты.Ru" Павел Воронков рассказывает про две немые (!) ленты из программы смотра: синефильскую комедию о войне с бобрами и анимационную антиутопию с геометрическими особенностями.