На ММКФ-2024 покажут фильмы "Сотни бобров" и "Другая форма"

В столице продолжается 46-й Московский международный кинофестиваль. Кинокритик "Газеты.Ru" Павел Воронков рассказывает про две немые (!) ленты из программы смотра: синефильскую комедию о войне с бобрами и анимационную антиутопию с геометрическими особенностями.
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