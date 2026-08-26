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«Газпром-Медиа Холдинг» выступит генеральным информационным партнером ВЭФ-2026

Во Владивостоке с 1 по 4 сентября пройдет Восточный экономический форум. В этом году на его площадках будут решать, как развивать города Дальнего Востока, строить мегапроекты, внедрять искусственный интеллект и укреплять партнерство со странами Азии.

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