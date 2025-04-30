Проблемный стартап CaaStle теперь сталкивается с двумя новыми исками и новыми обвинениями

CaaStle, стартап в сфере моды, совет директоров которого обвинил его основательницу Кристин Хансикер в финансовых нарушениях, начинает сталкиваться с исками от партнера и поставщика из-за пропущенных платежей и новых обвинений в мошенничестве.
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