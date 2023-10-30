Фитнес-тренер развеяла миф о пользе планки в борьбе с жиром на боках

Фитнес-тренер Дженни Фрэнсис-Таунсон развеяла миф о пользе планки в борьбе с жиром на боках. «Хотя планка может быть эффективным средством для укрепления корпуса, она не поможет уменьшить жировые отложения, потому что не сильно увеличивает частоту сердечных сокращений», — объяснила она.