Фитнес-тренер развеяла миф о пользе планки в борьбе с жиром на боках

Фитнес-тренер Дженни Фрэнсис-Таунсон развеяла миф о пользе планки в борьбе с жиром на боках. «Хотя планка может быть эффективным средством для укрепления корпуса, она не поможет уменьшить жировые отложения, потому что не сильно увеличивает частоту сердечных сокращений», — объяснила она.
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