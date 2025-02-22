Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Лавров прав, когда говорит, что визы для мигрантов ничего не дадут". В Средней Азии наши позиции и так пошатнулись, а могут стать еще хуже

"Лавров прав, когда говорит, что визы для мигрантов ничего не дадут". В Средней Азии наши позиции и так пошатнулись, а могут стать еще хуже

Свободная Пресса Глава МИД России Сергей Лавров считает, что следует ужесточать контроль поведения мигрантов, а не ставить барьеры, в том числе в виде визового режима.

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