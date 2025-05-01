Доводим стейк из говядины до идеальной прожарки. Основа рецепта: пикантное масло

Приготовить сочный стейк из говядины достаточно сложно, мясо легко пересушить. Покажем, как правильно сделать это шаг за шагом: по этому рецепту стейк получится нежнейшим, с чесночно-травяным маслом, которое только добавит сочности.
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