Она выиграла сотую (!) гонку в карьере. Хотя в ноябре проткнула живот штырем на трассе

Микаэла Шиффрин – лучшая горнолыжница в истории, и это не обсуждается. Она выиграла в 100-й (да, сотый!) раз в карьере – это звучит еще круче, если вспомнить, что еще в ноябре она проткнула бок штырем после падения и могла вообще не вернуться.