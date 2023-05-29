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Андрей Травников поддержал инициативу по перечислению части заработка чиновников на нужды СВО

Андрей Травников поддержал инициативу по перечислению части заработка чиновников на нужды СВО

Губернатор призвал руководителей не ограничиваться суммой однодневного заработка, а увеличить её.Новосибирский губернатор Андрей Травников поддержал инициативу коллег из правительства области о перечислении однодневной зарплаты на нужды бойцов СВО.

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