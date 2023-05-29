Андрей Травников поддержал инициативу по перечислению части заработка чиновников на нужды СВО

Губернатор призвал руководителей не ограничиваться суммой однодневного заработка, а увеличить её.Новосибирский губернатор Андрей Травников поддержал инициативу коллег из правительства области о перечислении однодневной зарплаты на нужды бойцов СВО.
Губернатор призвал руководителей не ограничиваться суммой однодневного заработка, а увеличить её.Новосибирский губернатор Андрей Травников поддержал инициативу коллег из правительства области о перечислении однодневной зарплаты на нужды бойцов СВО.
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