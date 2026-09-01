Евросоюз призывает страны передать Украине ракеты ПВО с истекающим сроком хранения

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 1 сентября призвала страны Евросоюза передать Украине ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО), срок хранения которых скоро истекает.
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