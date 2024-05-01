"Лукашенко - не диктатор": Тихонов заявил, что глава Белоруссии любит людей

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в интервью "Советскому спорту" заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не является диктатором.
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