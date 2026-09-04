Микрорайон в Екатеринбурге захватили мигранты: Из 120 первоклассников только 10 процентов – русские

Царьград ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBAL LOOK PRESS Приезжие из Средней Азии практически выдавили русское население, сделав микрорайон Сортировка в Екатеринбурге своим анклавом.
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А в школу принимают детей мигрантов на бюджет? Опять посадили этих зверьков на шею народа? Власть - одумайтесь ... бумеранг есть ...
Ничего,побесимся,попсихуем,выучим узбекский,киргизский и другие азиатские языки,примим ислам и будем дальше жить.Абзаведёмся гаремами наклепаем детей. Как наши прадеды изгнали из этой территории коренное население,так и нас,кто не захочет смирится,изгонят.Вот староверов всех изгнали а кто принял православие остался.История идёт по спирали ,всё повторяется.Хочется только чтобы крови не пролилось,хотя властям наша кровь дешевле воды.
Диаспоры стали основными АРЕНДАТОРАМИ.
Ну вообще-то, Таганский ряд основали ветераны Афганистана и насколько я знаю они же и сейчас его контролируют.
Для азиатов и кавказоидов НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА НИ ПО РОЖДЕНИЮ НИ ПО ПРОСЬБЕ!!!!!!!!!!
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!
Дожили.
Взялись за Дальний Восток, а овахоббиченные мигранты за Центральную Россию. «По дружбе». Начали эффективные. Теперь МВД и СК с ног сбились. А эффективные эффективно отмазываются. Пожар бумажками забрасывают. С Европой уже не сравнивают. Там и европейцев почти не осталось.
Хрена кивать на 90-е! 26 лет достаточно, чтобы навести порядок!!! А его не предвидится. Ибо все хорошо... За Кремлёвской стеной.