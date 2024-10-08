PNAS: древний Марс столкнулся с мощнейшим испарением воды с поверхности

Американские ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получили новые данные, показывающие, как именно менялся климат Марса от потенциально пригодного для жизни до нынешнего сухого и холодного.
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