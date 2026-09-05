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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» победил «Наполи», проигрывая 0:2. На победу чемпиона сыграл коэффициент 12.00

В центральном матче третьего тура итальянской Серии А «Интер» обыграл дома «Наполи» – 3:2, хотя по ходу матча проигрывал 0:2.

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