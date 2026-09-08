Доходы русских свыше 100 тыс. рублей выросли в первом полугодии

В первом полугодии доля русских с доходом свыше 100 тыс. рублей достигла 21,1%, увеличившись на 3,6% за год.
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