Крупнейшие производители самолетов преодолели кризис

Крупнейшие авиастроительные компании мира Airbus и Boeing столкнулись с миллиардными убытками, сокращением штата сотрудников и отменой заказов во время пандемии коронавируса, когда авиаперевозки по всему миру сократились на 80%.
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