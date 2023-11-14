Крупнейшие производители самолетов преодолели кризис

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Крупнейшие авиастроительные компании мира Airbus и Boeing столкнулись с миллиардными убытками, сокращением штата сотрудников и отменой заказов во время пандемии коронавируса, когда авиаперевозки по всему миру сократились на 80%.