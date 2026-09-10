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Кикоть: доходы от миграционных процессов за полтора года выросли на 30%

Кикоть: доходы от миграционных процессов за полтора года выросли на 30%

Россия за полтора года получила 321 млрд рублей доходов в результате всех миграционных процессов. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ — начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть.

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