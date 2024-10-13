Жизнь как полет: Олегу Демченко исполнилось 80 лет

Олег Федорович Демченко родился 13 октября 1944 года в селе Пресновка Северо-Казахстанской области. В 1968 году заканчивает Куйбышевский авиационный институт, после окончания которого работает начальником производства на предприятиях Министерства авиационной промышленности, где в 1981—1992 годах занимал ряд ответственных должностей, в том числе начальника Главного управления, члена коллегии МАП.
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