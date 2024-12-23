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Петербургский дневник

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Тренер «Зенита» рассказал о проблемах команды в матче с «Уралмашем»

Тренер «Зенита» рассказал о проблемах команды в матче с «Уралмашем»

Петербуржцы одолели оппонента в матче Единой лиги ВТБ Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды над «Уралмашем» в матче «регулярки» Единой лиги ВТБ со счётом 89:79.

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