ТОП-9 коварных недугов, поджидающих беспечных дачников на грядках Ирэн ОрлонскаяЗанятия в саду и на огороде могут существенно негативно сказываться на здоровье, так как часто требуют работы на свежем воздухе и в неудобных положениях.
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