Не надо злить Путина. Или почему посадили очередного зама

Nikita Kopitov

да наверное понимает,Гарант,что Шойгу со товарищи,сгубили того кто был действительно предан и на кого он мог опереться,перетряхнут весь МО и генштаб заодно,наверное и герасимов на другую должность уйдет,а может и пoжёcтчe будет с теми кого озвучивали в роликах.