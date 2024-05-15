Генерала и его жену задержали в собственной постели: Главный кадровик и «хранитель тайн» Минобороны попал в СИЗО Еще не закончилось следствие после недавнего ареста зама министра обороны Тимура Иванова (ему инкриминируют взятку в особо крупном размере — 1,2 млрд.
Не надо злить Путина. Или почему посадили очередного зама
Комментарии
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147683 Сероев
Взятки взятками А куда теперь денет шеф талантливую 26-летнюю генеральшу Одна уволилась А эта хде ---- Табуреткин отдыхает
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2 час.
chernyj70 Чернышов
Думаю пока не начнут расстреливать, не притихнут. Будут брать
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1 час.
Nikita Kopitov
да наверное понимает,Гарант,что Шойгу со товарищи,сгубили того кто был действительно предан и на кого он мог опереться,перетряхнут весь МО и генштаб заодно,наверное и герасимов на другую должность уйдет,а может и пoжёcтчe будет с теми кого озвучивали в роликах.
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25 мин.
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