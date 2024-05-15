Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Walery
    //..30 мильёнов.. а чё не 130 мильёнов?// - "Интернетланская"... ты долбанная когда и где училась математике... есл...«Диверсионная нац...
  • Nikita Kopitov
    да наверное понимает,Гарант,что Шойгу со товарищи,сгубили того кто был действительно предан и на кого он мог оперетьс...Не надо злить Пут...
  • chernyj70 Чернышов
    Думаю пока не начнут расстреливать, не притихнут. Будут братьНе надо злить Пут...

Не надо злить Путина. Или почему посадили очередного зама

Не надо злить Путина. Или почему посадили очередного зама

Генерала и его жену задержали в собственной постели: Главный кадровик и «хранитель тайн» Минобороны попал в СИЗО Еще не закончилось следствие после недавнего ареста зама министра обороны Тимура Иванова (ему инкриминируют взятку в особо крупном размере — 1,2 млрд.

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Комментарии
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Взятки взятками А куда теперь денет шеф талантливую 26-летнюю генеральшу Одна уволилась А эта хде ---- Табуреткин отдыхает
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2 час.
chernyj70 Чернышов
Думаю пока не начнут расстреливать, не притихнут. Будут брать
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1 час.
Nikita Kopitov
да наверное понимает,Гарант,что Шойгу со товарищи,сгубили того кто был действительно предан и на кого он мог опереться,перетряхнут весь МО и генштаб заодно,наверное и герасимов на другую должность уйдет,а может и пoжёcтчe будет с теми кого озвучивали в роликах.
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25 мин.

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