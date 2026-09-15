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Motorola razr снова становится модным аксессуаром — на этот раз с Paris Hilton

Motorola razr снова становится модным аксессуаром — на этот раз с Paris Hilton

Motorola решила окончательно стереть границу между смартфоном и fashion-аксессуаром. Новую версию складного razr украсили кристаллами Swarovski, а представить её доверили человеку, который лучше многих знает цену блеску, розовому цвету и эстетике нулевых — Paris Hilton.

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