Проблема куска и «я не вывожу»: психолог объяснила, почему появляется ком в горле

Ком в горле может появиться из-за патологий щитовидной железы (например, зоба или тиреоидита), новообразований верхних дыхательных путей, нарушения моторики пищевода, при рефлюксе и даже хроническом тонзиллите.
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