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В Приморье в продаже появилась маркированная молочная продукция

С декабря молочная продукция товаропроизводителей Приморья должна быть отмечена «Честным знаком». Специальный QR-код на упаковке позволяет покупателям убедиться в качестве товара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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