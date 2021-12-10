В Приморье в продаже появилась маркированная молочная продукция

С декабря молочная продукция товаропроизводителей Приморья должна быть отмечена «Честным знаком». Специальный QR-код на упаковке позволяет покупателям убедиться в качестве товара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.
С декабря молочная продукция товаропроизводителей Приморья должна быть отмечена «Честным знаком». Специальный QR-код на упаковке позволяет покупателям убедиться в качестве товара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.
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