Российские войска разгромили цех по производству БпЛА

За минувшие сутки российские войска оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией разгромили цех производства БпЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.
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