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Степашин о сборной: «У нас неплохая молодая команда, которая могла бы побороться на первенстве Европы и мира. Думаю, через 2-3 года будем играть»

«Стоит ли проводить товарищеские матчи сборной России? Конечно. Во-первых, это влияет на наш рейтинг, во-вторых, ребятам надо чем-то заниматься.

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