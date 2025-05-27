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WSJ: Трамп готовится ввести санкции против России в ближайшее время

WSJ: Трамп готовится ввести санкции против России в ближайшее время

Источники, близкие к американскому президенту Дональду Трампу, утверждают, что лидер готовится ввести санкции против России на текущей неделе, поскольку он недоволен продолжающимися атаками на Украину и медленным прогрессом по мирным переговорам.

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Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
Один вопрос к гаранту почему Украина небоица войны амеры тожэ изапад тожэ а мы боимся наверно потому они небочца что не верят что мы ответим?
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