Раненый забайкалец в зоне СВО спас военную бронетехнику от ракетного обстрела

Военный ремонтно-восстановительного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) из Забайкалья сержант Сергей Ушаков выполнил боевые задачи на одном из участков Южно-Донецкого направления специальной военной операции.
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