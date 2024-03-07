Чехия постаралась. ВСУ получат 800 тысяч снарядов

На Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Пётр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые можно за несколько недель отправить на Украину, если найдётся финансирование для доставки.
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