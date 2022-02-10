Весна преждевременно ворвется в Украину с потеплением до +13 градусов: где разгуляется хорошая погода

Об этом в своих прогнозах рассказали синоптик Наталья Диденко и специалисты Укргидрометцентра. Так, 11 февраля небольшой дождь, местами с мокрым снегом, пройдет в отдельных районах западных и восточных областей, а также на крайнем севере Украины.