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Весна преждевременно ворвется в Украину с потеплением до +13 градусов: где разгуляется хорошая погода

Весна преждевременно ворвется в Украину с потеплением до +13 градусов: где разгуляется хорошая погода

Об этом в своих прогнозах рассказали синоптик Наталья Диденко и специалисты Укргидрометцентра. Так, 11 февраля небольшой дождь, местами с мокрым снегом, пройдет в отдельных районах западных и восточных областей, а также на крайнем севере Украины.

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