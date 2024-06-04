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"Где результаты, гниды слабоумные"?

"Где результаты, гниды слабоумные"?

Вот прямо сейчас, когда вы читаете эти строки, дипстейты отдельных стран - Германии, Франции и прочих Голландий и Венгрий с Америкой вполне закономерно и прагматично задают вопрос своим властным чумичкам: "Где результаты, гниды слабоумные? Где Россия, убитая внутренними беспорядками на фоне разорванной в клочья экономики? В глаза смотреть! Где Аркаша Бабченко на Абрамсе разъезжающий по Красной площади? Кому из вас, дубарей, пришло в пустую головку раздухарить Китай против Тайваня? Какая Нюся Пелоси?! Почему её не убили поленом в пьяной драке перед визитом на Тайвань? Что собираешься делать, Эмманюэль, после того, как твой Иностранный Легион русские "сточат" в нуль на Донбассе? Отвечай, стоеросовый! Шольц, как тебе, храпоидолу, пришло в лысую головенку набрать в правительство таких беспросветных имбецилов, как Анналена и Робик Хабек с Писториусом? Ты и вправду думаешь, чувачок, что некоторое оживление Рейнметалла компенсирует массовый побег нефтехимии и прочих отраслей в Америку и Китай? А чем ты собрался затыкать пасти местным с/х селюкам? Ты собрался вечно целовать в розовые попки укробеженцев, тратя бюджет? .

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Комментарии
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Владимир Фердман
А какая должна быть пенсия чтоб излишки были?
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3 час.
Strannik Mr
Об этом хорошо знают наши слуги народа , &quot;любимые&quot; депутаты, гос. думовцы и прочая нечисть...
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2 час.

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