Вот прямо сейчас, когда вы читаете эти строки, дипстейты отдельных стран - Германии, Франции и прочих Голландий и Венгрий с Америкой вполне закономерно и прагматично задают вопрос своим властным чумичкам: "Где результаты, гниды слабоумные? Где Россия, убитая внутренними беспорядками на фоне разорванной в клочья экономики? В глаза смотреть! Где Аркаша Бабченко на Абрамсе разъезжающий по Красной площади? Кому из вас, дубарей, пришло в пустую головку раздухарить Китай против Тайваня? Какая Нюся Пелоси?! Почему её не убили поленом в пьяной драке перед визитом на Тайвань? Что собираешься делать, Эмманюэль, после того, как твой Иностранный Легион русские "сточат" в нуль на Донбассе? Отвечай, стоеросовый! Шольц, как тебе, храпоидолу, пришло в лысую головенку набрать в правительство таких беспросветных имбецилов, как Анналена и Робик Хабек с Писториусом? Ты и вправду думаешь, чувачок, что некоторое оживление Рейнметалла компенсирует массовый побег нефтехимии и прочих отраслей в Америку и Китай? А чем ты собрался затыкать пасти местным с/х селюкам? Ты собрался вечно целовать в розовые попки укробеженцев, тратя бюджет? .