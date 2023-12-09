В Кабардино-Балкарской Республике прошла традиционная антикоррупционная акция «Взяток не даю! Взяток не беру!»

В честь Международного дня борьбы с коррупцией, отмечаемого ежегодно 9 декабря, в г. Нальчике на Площади 400-летия присоединения Кабарды к России прошла традиционная акция «Взяток не даю! Взяток не беру!».
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