Судьбу Telegram пообещали еще одной соцсети

Уже в скором времени соцсеть Х и ее владелец Илон Макс могут столкнуться с ситуацией, в которой сейчас оказались мессенджер Telegram и его основатель Павел Дуров, заявил бывший кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами .
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