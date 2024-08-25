Судьбу Telegram пообещали еще одной соцсети

Уже в скором времени соцсеть Х и ее владелец Илон Макс могут столкнуться с ситуацией, в которой сейчас оказались мессенджер Telegram и его основатель Павел Дуров, заявил бывший кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами .