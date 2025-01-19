TikTok больше не доступен в США

Переключатель на запрет TikTok щелкнул. Приложение TikTok перестало работать и было удалено из App Store и Google Play в субботу вечером, всего за несколько часов до того, как запрет должен был вступить в силу 19 января.
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