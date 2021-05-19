Депутат-единоросс Скоч засветился в прослушках как организатор взятки руководству СК. Следователи получили от 10 лет, Скоч на свободе - «Корупция»

Сегодня Мосгорсуд вынес приговор высокопоставленным сотрудникам СК, которые за взятку в миллион долларов обещали освободить от уголовной ответственности людей, близких к вору в законе Шакро Молодому (Захару Калашову).
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