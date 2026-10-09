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Царьград

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64 свердловчанина стали «Почётными донорами России» в Екатеринбурге

64 свердловчанина стали «Почётными донорами России» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Областной станции переливания крови вручили нагрудные знаки «Почётный донор России» 64 жителям региона, каждый из которых сдал кровь не менее 40 раз.

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