64 свердловчанина стали «Почётными донорами России» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Областной станции переливания крови вручили нагрудные знаки «Почётный донор России» 64 жителям региона, каждый из которых сдал кровь не менее 40 раз.
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