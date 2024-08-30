Бланшируем помидоры перед закаткой: маленькая деталь, но вкус теперь совершенно другой

В большинстве рецептов маринованных помидор используется либо уксус, либо лимонная кислота. Наш рецепт скорее подойдет тем, кто ценит натуральность, где вкус достигается правильным подбором маринада и бланшированием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии