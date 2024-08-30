Steak Lovers
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Steak Lovers

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Бланшируем помидоры перед закаткой: маленькая деталь, но вкус теперь совершенно другой

Бланшируем помидоры перед закаткой: маленькая деталь, но вкус теперь совершенно другой

В большинстве рецептов маринованных помидор используется либо уксус, либо лимонная кислота. Наш рецепт скорее подойдет тем, кто ценит натуральность, где вкус достигается правильным подбором маринада и бланшированием.

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