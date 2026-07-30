Калужская область и НАН Беларуси запустят совместные проекты в медицине и АПК

Калужская область подписала соглашение о сотрудничестве с Национальной академии наук Беларуси. Стороны будут совместно развивать технологический суверенитет, АПК, медицину и другие направления, сообщил губернатор Владислав Шапша в соцсетях.
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