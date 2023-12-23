20 иллюстрации о любви, на которых все понятно без слов

Иллюстратор @tangyauhoong умеет визуально интерпретировать любовь без слов. Даже в отсутствие диалогов эти комиксы показывают, что любовь может быть сладкой, горькой, странной, игривой, причудливой, скучной и захватывающей.
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