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Всё о женщинах

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Сексолог рассказал об опасности совместного сна с ребенком после 4 лет

Сексолог рассказал об опасности совместного сна с ребенком после 4 лет

Асексуальность (нежелание заниматься сексом) не является заболеванием. Однако в некоторых случаях она может быть признаком психологической травмы, которая была нанесена из-за сна с родителем после 4 лет, объяснил «Газете.

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