Ramaswamy Ad Accidentally Featured a Sex Offender

“Property taxes are a hot-button issue in Ohio, where Republican Vivek Ramaswamy is trying to run as a change candidate for governor in a state long run by Republicans.
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